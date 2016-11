Der Videodienst YouTube von Google wird für Spieler nun noch einmal einen Tick interessanter, denn ab sofort wird dort auch HDR unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) zählt zu den aktuellen Trendthemen im TV- und Gaming-Bereich. Unter anderem die aktuelle Xbox One S als auch auch in Kürze erscheinende PlayStation 4 Pro bringen dank HDR mehr Farbe ins Spiel und wollen so für realitätsgetreuere, opulentere Bilder sorgen. Dazu ist nicht zwangsläufig auch eine höhere Auflösung geknüpft.

Auch im Filmbereich ist HDR immer weiter verbreitet und auch YouTube springt nun auf den Zug auf. Ein entsprechendes TV-Gerät vorausgesetzt, könnt ihr euch über den Streaming-Dienst künftig auch HDR-Inhalte ansehen. Künftige Inhaber einer PS4 Pro können daher dann beispielsweise auch solche HDR-Inhalte über YouTube in Videoform mit anderen teilen.

Die HDR-Wiedergabe wird zunächst nicht nur über entsprechende TV-Geräte möglich sein, auch Chromcast Ultra unterstützt das neue Feature. Die YouTube-App auf der PlayStation 4 selbst ist bis dato aber noch nicht mit 4K- und HDR-Support versehen worden; bis zum PS4-Pro-Launch wird es aber noch nicht ganz klappen.