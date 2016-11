Es ist noch nicht lange her, da hat auch Schwergewicht Google ein eigenes Virtual-Reality-Headset angekündigt. Dieses steht nun kurz vor dem Release.

Die Rede ist von Daydream View VR. Das Headset war unlängst angekündigt worden und wurde seitens Google nun mit einem fixen Erscheinungstermin versehen. Ab dem 10. November soll das gute Stück offiziell erhältlich sein.

Interessierte werden Daydream View VR dann via Google Store erwerben können; Vorbestellungen sind bereits möglich. Darüber hinaus soll in den Ländern Australien, Kanada, Deutschland, Großbritannien und USA auch ein Verkauf über diverse Händler stattfinden. In den USA werden beispielsweise 79 US-Dollar bei Verizon oder Best Buy fällig. In Deutschland wird Daydream View über die Deutsche Telekom zum Preis von 69 Euro angeboten.

Die VR-Plattform, die vor weniger als einem Monat angekündigt worden war, ist Smartphone-basiert. Die Daydream-Plattform ist in die aktuelle Android-Version Nougat integriert. Derzeit kann das Headset mit den Smartphones Pixel und Pixel XL verwendet werden. Andere Geräte von Drittherstellern sollen in Kürze kompatibel sein.