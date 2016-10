Cardboard ade. Google hat zusammen mit dem neuen Pixel-Smartphone die Halterung Daydream View angekündigt. Das mit Stoff bezogene Headset eignet sich für die Daydream-Plattform, so der Name des VR-Ökosystems von Google, und verfügt selbst über keine Hardware, sondern kann lediglich mit einer Fernbedienung erweitert werden.

Google möchte nun endgültig in den VR-Markt einsteigen, auch wenn der nächste Schritt in diese Richtung nicht mit einem eigenen vollwertigen Headset durchgeführt wird. Stattdessen verabschiedet sich der Großkonzern von dem klobigen Papp-Cardboard, in das ein Smartphone für rudimentären VR-Genuss eingelegt werden kann. Stattdessen gibt es demnächst ein mit Stoff in unterschiedlichen Farben überzogenes Headset als Halterung. Dazu wird ein kleiner Controller mit Clickpad und Gyroskop verwendet, der sich mit dem Smartphone verbindet.

Eine der ersten Apps für das Daydream-System stammt aus dem kommenden "Harry-Potter"-Spin-off "Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind". Der Controller kann dabei als Zauberstab verwendet werden, um mit der magischen Welt zu interagieren. Daneben wird es eine interaktive Weltraumkarte, und den Weltraum-Shooter Gun Jack geben. Letzterer ist überraschenderweise im EVE-Universum angesiedelt. Natürlich werden auch Google-eigene Dienste wie YouTube in das VR-Ökosystem integriert. Daydream View wird am Mitte November 2016 zum Preis von 70 Euro angeboten. Es wird sowohl im Play Store als auch über die Deutsche Telekom erhältlich sein.