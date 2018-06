Google hat bekanntermaßen ein riesiges Wachstum in den verschiedensten Technikbereich an den Tag gelegt und zählt mittlerweile zu den größten und bedeutendsten Firmen weltweit. Künftig will der Technikgigant nun offenbar auch die Spielebranche gehörig aufmischen.

Seit Jahren wird die Spielebranche vornehmlich von Nintendo, Sony und Microsoft dominiert, die jeweils ihre eigenen namhaften Plattformen mit Switch, PlayStation und Xbox auf dem Markt haben. Künftig könnte Google dieses festgefahrene Bild der Videospielwelt aber gehörig aufmischen, zumindest wenn man einem neuen Bericht Glauben schenken mag.

Nachdem es bereits zuvor erste Gerüchte gab, nach denen Google an einem Game-Streaming-Dienst mit dem Codenamen "Yeti" arbeitet, berichten die für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Kotaku nun, dass der amerikanische Technikriese auch eine eigene Hardware auf den Markt bringen könnte. Diese könnte dann direkt in Konkurrenz zu den genannten Platzhirschen Sony PlayStation, Xbox oder Switch treten.

Noch sind laut Kotaku jedoch spezifische Details Mangelware. Fest stehe demnach nur, dass die Google-Hardware eben auch die angesprochene neue Streaming-Plattform aufgreifen soll. Darüber hinaus plane Google den Erwerb mehrerer Spiele-Entwickler, wobei mein einerseits aggressives Recruiting von Einzelpersonen, andererseits aber eventuell auch größere Aufkäufe von Studios in Betracht zieht.

Diese Informationen seien den US-Kollegen von fünf verschiedenen Quellen zugespielt worden, die entweder direkt mit den Plänen von Google in Kontakt waren oder aber diese über andere Quellen erfahren haben wollen. Erste Treffen mit großen Spieleunternehmen soll Google bereits auf der Game Developers Conference 2018 im März dieses Jahres durchgeführt haben. Und auch auf der E3 2018 in Los Angeles habe Google nicht nur versucht, Entwickler für eine Zusammenarbeit zu begeistern, sondern habe auch erste Kaufgespräche geführt.