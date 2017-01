Wie GamesWirtschaft meldet, baut der Hamburger Entwickler Goodgame Studios erneut Stellen ab. Gleichzeitig findet im Vorstand des Unternehmens eine erneute Veränderung statt, während die im Sommer 2016 begonnene Umstrukturierung beschleunigt werden soll.

Bereits im vergangenen Sommer begann die Umstrukturierung bei Goodgame Studios in dessen Folge auch Entlassungen vorgenommen wurden. Einem Bericht von GamesWirtschaft mit Bezug auf eine bestätigte dpa-Meldung zufolge werden beim Hamburger Entwickler weitere 200 Stellen gestrichen. Damit sinkt die Zahl der Beschäftigten auf 350. Vor sechs Monaten umfasste die Belegschaft von Goodgame Studios noch 1.200 Mitarbeiter.

Gleichzeitig soll die Geschäftsleitung des für Browserspiele und Apps wie Goodgame Empire oder Empire: Four Kingdoms bekannten Studios verkleinert werden. Der seit September amtierende CEO Maximilian Schneider verlässt das Unternehmen, während die Unternehmensgründer Dr. Kai Wawrzinek und Dr. Christian Wawrzinek in ihre alten Positionen als CEO und COO zurückkehren. Vor einigen Monaten hatten sie die Leitung abgegeben, um im Think Tank "Goodgame Brain Trust" neue Spieleideen zu entwickeln.

Für die Entlassungen bei Goodgame Studios wurde gemeinsam mit dem Mitarbeitergremium "Goodgame Employer Commitee" ein Sozialplan erarbeitet, der über die in der Branche üblichen Standards hinausgehe. Als Begründung für die Maßnahmen nennt COO Kai Wawrzinek in einer E-Mail an die Mitarbeiter den "weltweit hohen und weiter wachsenden Wettbewerbsdruck". Außerdem heißt es dort, dass die Fokussierung auf das Kerngeschäft beschleunigt werden solle. Dabei soll die Konzentration auf Goodgame Empire und Big Farm, die beiden erfolgreichsten Spiele des Entwicklers, gelegt werden.