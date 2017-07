Beim Steam-Konkurrenten GOG.com könnt ihr euch ab sofort wieder einige Spiele kostenfrei sichern. Allerdings müsst ihr euch dabei zum Kauf eines kommenden Titels entscheiden, denn die angesprochenen Spiele für lau gibt es als Vorbesteller-Bonus.

Der Anbieter GOG.com, der sich auf DRM-freie Computerspiele spezialisiert hat, zieht pünktlich zum Wochenende wieder die Spendierhosen an und bietet euch bis zu vier Spiele kostenfrei an. Allerdings müsst ihr für die vier Vollversionen anderweitig Geld investieren, da diese als Vorbesteller-Bonus angeboten werden.

Konkret handelt es sich um die vier Spiele Ken Follett's Die Säulen der Erde, Absolver, Sudden Strike 4 und Hello Neighbor, bei deren Vorbestellung via GOG.com jeweils ein kostenfreies Spiel zusätzlich angeboten wird. So könnt ihr euch die Wartezeit bis zum Release der einzelnen Spiele etwas versüßen und verkürzen.

Wer Absolver kauft, erhält Furi kostenfrei dazu und kann sich zudem einen Rabatt von zehn Prozent auf den neuen Titel sichern. Zu Hello Neighbor gibt es Jazzpunk dazu, zu Die Säulen der Erde hingegen Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten. Und zu guter letzt gibt es zur kommenden Strategie-Fortsetzung Sudden Strike 4 auch den Dreierpack bestehend aus den vorherigen Teilen des Franchise.

Alle kostenfrei angebotenen Spiele wurden von den Entwicklern in Zusammenarbeit mit GOG.com ausgewählt. Auf alle Vollversionen könnt ihr nach Abschluss der Vorbestellung zurückgreifen und sofort loslegen. Die Angebote sind gültig, solange auch Vorbestellungen zu den einzenen Spielen entgegen genommen werden.