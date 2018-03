Am 20. April 2018 wird God of War exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen, doch immer noch gibt es einige Themen rund um das Spiel zu klären. Zumindest zu potentiellen Mikrotransaktionen liegt nun eine definitive Aussage vor.

Unzählige kostenpflichtige DLC-Inhalte, Lootboxen, Mikrotransaktionen - es gibt dieser Tage wahrlich viele Themen rund um Videospiele, die in den Communities mitunter kontrovers diskutiert werden, da Entwickler auf viele Wege versuchen, mehr Umsatz zu generieren. Diesbezüglich sorgte Sony Santa Monica bereits für einige Klarheit, was einen Season Pass zu God of War betrifft: Einen solchen wird es zum PS4-Exklusivspiel ebenso wie häppchenweise kostenpflichtige Zusatzinhalte nicht geben. Jetzt gibt es auch eine definitive Aussage zu einem weiteren solchen Thema.

Gemeint sind die Mikrotransaktionen, die heutzutage in viele Spiele Einzug erhalten, um Spielern gegen Echtgeld den Kauf kosmetischer Gegenstände zur Charakterindividualisierung zu ermöglichen. Auch davon nimmt Sony Santa Monica mit dem neuen God of War Abstand, wie Game Director Cory Barlog nun entschieden bestätigte. "No freakin' way!!!", so die recht deutliche Aussage auf die entsprechende Rückfrage eines Fans bei Twitter.

Im PS4-exklusiven Action-Epos wird es folglich keine Outfits oder dergleichen für echtes Geld in Form von Mikrotransaktionen geben. Sony setzt also weiter darauf, den Fans beim Kauf der Vollversion ein von Haus aus umfassendes Spielerlebnis ohne zusätzliche kostenpflichtige Extras spendieren zu wollen.