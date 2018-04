Director Cory Balrog will an neuer IP arbeiten

Während God of War Traumwertungen einfährt, denkt Director Corey Barlog bereits über sein nächstes Projekt nach. Demnach würd er gerne an einer komplett neuen Marke arbeiten.

God of War, was am 20. April erscheint, fährt derzeit eine Traumwertung nach der anderen ein. Während die Presse den neuesten Teil rund um Götterschlächter Kratos feiert, spricht der Director Corey Barlog von seinem Wunsch, an einer komplett neuen Marke zu arbeiten.

Das verriet er zumindest in einem spontanen Interview mit dem YouTube-Channel Skill Up. Dort sprach er über seine Pläne. Demnach will er nun erstmal einen langen Urlaub mit seiner Familie nehmen und denkt bereits über sein nächstes Projekt. Demnach hofft er, dass noch einmal eine neue IP komplett von vorne aufbauen darf.

Nach dem Erfolg von God of War, der sich auch in den Verkaufszahlen niederschlagen dürften, stehen die Chancen zumindest gut, dass Balrog auch mal mit einer neuen IP betraut wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend.