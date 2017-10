Ghost of Tsushima

Der Media Showcase von Sony ging direkt mit einer Neuankündigung los: Erwartungsgemäß haben die inFAMOUS-Macher von Sucker Punch ihr neuestes Projekt namens Ghost of Tsushima angekündigt.

Ghost of Tsushima ist im fernen Japan angesiedelt und verspricht Einiges an Samurai-Action in einer großen offenen Spielwelt. Der erste Trailer ist zudem grafisch äußerst ansprechend, wie es sich für einen neuen AAA-Titel der inFAMOUS-Macher gehört. Einen Termin nannte man zunächst noch nicht.

Thematisch spielt der neue Titel im Jahr 1274 und hat die legendären Verteidiger der Samurai zum Gegenstand. Diese übernehmen eine tragende Rolle, als die Mongolen die Insel Tsushima angreifen und erobern. Ihr seid einer der letzten überlebenden Samurai und müsst die Mongole zurückschlagen.