Get Even

Einst für das Jahr 2015 angekündigt, ließ Get Even nun doch noch länger auf sich warten. Die Wartezeit soll aber in Kürze ein Ende finden.

Nachdem Bandai Namco das Publishing von Get Even übernommen hat, hat man sich heute per Pressemail zum neuen Erscheinungstermin für das Spiel geäußert. Einst für 2015 eingeplant, war der Titel zunächst auf 2016 und später dann auf 2017 verschoben worden.

Immerhin: Die Veröffentlichung in diesem Jahr soll nun eingehalten werden. In der heutigen Pressemeldung nannte man mit dem 26. Mai 2017 nun einen konkreten Termin, den ihr euch schonmal im Kalender anstreichen könnt. Der Release von Get Even ist für PS4, Xbox One und PC eingeplant.

In der Rolle von Cole Black müsst ihr im Spiel eure Umgebung erkunden, euch auf Details konzentrieren und durch eine alte verlassene Anstalt mit nichts weiter als euren Erinnerungen bewegen. Aber sind das auch wirklich nur Erinnerungen? Was hat es mit dem Mädchen, das es zu retten gilt auf sich?

Das surreale Abenteuer wurde bereits von der USK mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren versehen.