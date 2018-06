Die Just-Cause-Macher der Avalanche Studios hatten zuletzt eine Neuankündigung angedeutet, jetzt ist diese noch im Vorfeld der bevorstehenden E3 erfolgt. Wie könnte es anders sein, bleibt das Studio mit Generation Zero dem Action-Genre treu.

Die für die Open-World-Actionreihe Just Cause sowie für das 2015 veröffentlichte Mad Max verantwortliche Spieleschmiede Avalanche Studios hat mit Generation Zero einen neuen Titel angekündigt. Während man id Software bei den Arbeiten an RAGE 2 hilft, wird man für Generation Zero dabei komplett eigenverantwortlich sein.

Generation Zero spielt in den 1980er Jahren in Schweden und ist - ihr ratet richtig - wieder ein Actionspiel mit offener Spielwelt. Stereotypische Kids aus den 80ern bekommen es dabei mit mechanischen Monstern zu tun. Kurzum: Der Titel erinnert an eine Mischung aus dem Film "Red Dawn" und der Netflix-Reihe "Stranger Things".

Zwar können Spieler den Titel auch allein angehen, im Fokus steht im neuen Teil aber dann doch eher der kooperative Part. Im Koop-Modus könnt ihr euch zusammen mit bis zu drei weiteren Gamern im Multiplayer vergnügen und die mechanischen Monster bekämpfen. Dazu stehen euch allerhand militärische Waffen, darunter auch Scharfschützengewehre oder Handgranaten, zur Verfügung.

Technisch basiert Generation Zero auf der Apex-Engine, also der gleichen Grundlage, die bereits Just Cause 3 und Mad Max zuletzt antrieb. In der offenen Spielwelt wird euch ein vollständiger Tag-Nacht-Zyklus erwarten und Waffen sollen eine physikalisch korrekte Ballistik an den Tag legen. Der Release ist wohl für 2019 geplant, auf der E3 2018 dürfte es weitere Neuigkeiten geben.