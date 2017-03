Dem Actionspiel Gears of War 4 wurde auf Windows 10 und Xbox One nun ein weiteres Update verpasst, das euch unter anderem wieder zwei frische Karten an die Hand gibt.

Ein neuer Patch zu Gears of War 4 ist ab sofort live und bringt euch frische Inhalte. Am wichtigsten sind in diesem Zusammenhang sicherlich die zwei neuen Karten, die Season-Pass-Inhabern ab sofort zur Verfügung stehen. Alle anderen Spieler dürfen sich diese ab dem 14. März ansehen.

Bei der ersten Karte handelt es sich um "Diner" von The Coalition selbst. Die Kämpfe finden hier in einem alten Restaurant statt. Die zweite Map heißt "Old Town" und sollte Gears-Fans bekannt vorkommen, handelt es sich doch um eine Neuauflage der früheren Karte aus Gears of War 3. Beide Maps könnt ihr euch weiter unten auch in Videoclips kurz ansehen.

Ranglistenbasierte Lobbies als schon länger eingefordertes Feature und ein besseres, reibungsloseres Matchmaking in gewerteten Playlists sind ebenfalls an Bord. Diesbezüglich ist in den kommenden Wochen noch weiteres Feintuning zu erwarten. Zudem wurde auch die Gnasher-Waffe angepasst.

Gears of War 4 - Old Town Map Flythrough Trailer Mit Old Town wird euch hier auch noch eine zweite neue Karte zum Actionspiel Gears of War 4 gezeigt.