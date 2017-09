Seit knapp einem Jahr ist Gears of War 4 nun für Windows 10 und Xbox One erhältlich, doch das Entwicklerteam unterstützt den Titel weiter und bringt auch im September wieder frische Inhalte auf den Markt.

So hat The Coalition zusammen mit den Microsoft Studios nun Details zum nahenden September-Update für Gears of War 4 bekannt gegeben. Dieses wird Spielern des Actiontitels weitere neue Inhalte an die Hand geben, unter anderem in Form zusätzlicher Karten.

Unter den neuen Maps ist mit "Mercy" auch eine altbekannte Karte aus Gears of War 3 zu finden, die damit ihr Comeback gibt. Es handelt sich um die Heimatstadt von Maria, der Frau von Dominic Santiago. In Gears of War 4 hat diese nun ein Winter-Setting samt visuellen Verbesserungen spendiert bekommen. Daneben gibt es mit "Harbor Haze" auch eine komplett neue Karte, die auf ein dynamisches Nebel-System setzt, welches die Sicht beeinflusst. Für Inhaber eines Season Pass sind beide Karten schon verfügbar, für alle anderen Spieler erfolgt der Release am 12. September.

In diesem Update gibt es dann auch neue Achievements im Wert von 500 Gamerscore-Punkten zu verdienen, von denen ihr viele zu Beginn des Spiels erhalten könnt.

Große Verbesserungen soll es beim Matchmaking geben, das von der bisherigen auf Regionen basierenden Handhabe abrückt. Künftig soll ein System namens "Quality of Service" zum Einsatz kommen, mit dem Spieler künftig unabhängig einer vorherigen regionalen Einordnung durch lokale Datencenter geschleust und mit Spielern zusammen gebracht werden, die über eine ähnliche Verbindungsqualität verfügen. Zu guter letzt fällt mit dem September-Update auch der Startschuss für die zweite Season der Ranglistenspiele.