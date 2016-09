Gears of War 4

Laut Rod Fergusson wird HDR ein komplett neues Erlebnis in Gears of War 4 bieten.

So langsam aber sicher merkt man, dass die Marketing-Maschinerie rund um Gears of War 4 gestartet wird. Nachdem wir euch bereits gestern ein paar Neuigkeiten rund um die PC-Version des Spiels liefern konnten, hat sich nun The-Coalition-Boss Rod Fergusson zum HDR-Technik im Spiel geäußert.

Seinen Aussagen zufolge soll die neue Beleuchtungsmethode zu einem fast komplett neuen Spielerlebnis führen. Vor allem die Oberflächen und die Schatten dürften im Spiel von High Dynamic Range profitieren und dazu führen, dass sich der die Welt von Gears of War 4 realistischer anfühlt. Jedoch werden PC-Spieler nicht in den Genuss der Technik kommen, wenn der Titel am 11. Oktober erscheint.