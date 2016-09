Die Arbeiten an Gears of War 4 wurden abgeschlossen und das Spiel hat offiziell den Gold-Status erreicht. Dem Release im kommenden Monat sollte also nichts mehr im Weg stehen.

Großartige Neuigkeiten für Fans des Third Person-Shooter-Franchises von Microsoft: Gears of War 4 hat offiziell den Gold-Status erreicht.

Das bedeutet, dass der Titel pünktlich am 11. Oktober für PC und Xbox One von euch erworben werden kann. In Gears of War 4 sind die Locust besiegt und ein neuer Feind droht die Welt zu vernichten. Diesmal erlebt ihr die Geschichte allerdings aus der Perspektive von JD Fenix, dem Sohn von Marcus Fenix, und seinem "Outsider" , sowie eine gepflegte Runde im Horde 3.0 Modus zocken.