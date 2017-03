Wir berichteten ja bereits, dass Gears of War 2 vom Index genommen wurde und damit auch in Deutschland angeboten werden darf. Einen Termin gab es dafür zunächst nicht, doch nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht.

Wie Microsoft ankündigt, könnt ihr euch ab sofort Gears of War 2 im deutschen Xbox Live Store als digitale Spielversion zulegen. Das Spiel kann sogar von allen Inhabern des aktuellen Teils Gears of War 4 kostenfrei bezogen werden, sofern diese bereits vor dem 31. Dezember 2016 zugeschlagen und sich ihre Vollversion gesichert hatten. Diese Spieler erhalten ihren entsprechenden Game-Code per Nachricht auf das Livekonto, wobei unerheblich ist, ob der vierte Teil per Disc oder Digitalversion vor diesem Termin gezockt wurde.

Dank der Unterstützung des Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One lässt sich der Xbox-360-Titel übrigens auch auf der aktuellen Heimkonsole von Microsoft genießen.