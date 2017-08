Die Borderlands-Macher Gearbox Software äußern sich zu ihrem nächsten Spiel – handelt es sich dabei um Borderlands 3 oder einen anderen Titel?

Es kommt etwas Neues von Gearbox Software. Nicht wenige rufen jetzt voller Vorfreude Borderlands 3, jedoch hat der Entwickler etwas anderes vor – nämlich Project 1v1.

Dabei soll es sich laut offizieller Website um die Verbindung aus schnellem 1-gegen-1-Shooter und Sammelkartenspiel handeln. Interessierte können sich ab sofort für einen geschlossenen Technik-Test anmelden, der in diesem Sommer ablaufen soll – allerdings nur auf Servern in Nordamerika. Darin sollen die drei Modi Ranked, Challenge und Arena spielbar sein.

Weitere Infos sind bisher Mangelware. Klar scheint lediglich zu sein, dass Borderlands-Fans wohl noch eine Weile auf einen dritten Teil warten müssen...

