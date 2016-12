2016 war ein Jahr der Extreme, voller Emotionen, Highlights und Enttäuschungen: sehnlichst erwartete Ankündigungen neuer Spiele und Hardware, bewegende Spielszenen und brachiale Bosskämpfe. Die Gameswelt-Redaktion blickt zurück auf ihre ganz persönlichen WTF?!-Momente 2016: Das waren für uns die spektakulärsten, emotionalsten und schönsten Augenblicke des Jahres. Natürlich alles rein subjektiv, dafür ganz und gar persönlich.

Sven schnarcht in Köln

Extrem besondere Momente gab es für mich 2016 eher nicht. Red Dead Redemption 2 wurde angekündigt, damit hatte man aber schon seit längerer Zeit rechnen können. Spiele wie Final Fantasy 15 und The Last Guardian erschienen endlich, nachdem sie eine gefühlte Ewigkeit entwickelt worden waren. Und sonst? WTF kann ich 2016 nur über die gamescom in Köln sagen, denn noch nie war die Messe so langweilig wie diesmal. Spannende Neuankündigungen fehlten genau so wie viele der auf der E3 angepriesenen Titel. Hier muss sich was tun! Die gamescom muss wieder an Bedeutung gewinnen, sonst ist der Kölner Ofen bald aus.

Sascha ist am Ende

Vorsicht Spoiler! Gegen Ende von Uncharted 4 kam mir in einer grandiosen Szene der schreckliche Gedanke, wieso das Spiel den Beinamen “A Thief’s End” trägt. Als für einen kurzen Moment in der Schwebe hing, ob die beiden Brüder lebend aus dem Abenteuer heraus kommen, rutschte mir das Herz in die Hose. Danke Naughty Dog, dass ihr die beiden zusammen gelassen habt und ich euch nicht hassen muss.

André packt die Sucht von Azeroth

Ich hatte mir nach dem - zumindest für mich - enttäuschenden Add-on Warlords of Draenor eigentlich geschworen, mich von World of WarCraft endgültig fernzuhalten. In den vergangenen zwölf Jahren hatte ich viel zu viel Zeit, Geld und was weiß ich nicht noch alles in dieses Spiel investiert. Niemals würde mich die Sucht wieder packen - hatte ich zumindest gedacht. Doch dann kam mit Legion ein weiteres Add-on heraus. Ich wollte nur mal reinschnuppern, nur mal kurz die Neuerungen unter die Lupe nehmen. Zack, schon habe ich erneut mehrere Charaktere auf das Maximallevel gehievt und unzählige Stunden in Dungeons verbracht. Verflixt nochmal!

Andi in weiter Ferne

Ein besonderer Moment im Jahr 2016? Ja, den gab es wohl und er hatte ausnahmsweise wenig mit Spielen zu tun, zumindest nicht direkt. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, im Mai nach Taiwan zur Hardware-Messe Computex zu fahren, was gleichzeitig meinen ersten richtigen Aufenthalt in Asien bedeutete, einige Wartezeiten in Singapur und Bangkok mal nicht mitgezählt. Ein überaus spannendes Erlebnis, sowohl was die Messe selbst anging als natürlich auch die Hauptstadt Taipeh sowie die etwas abenteuerliche Fahrt zum Flughafen am letzten Tag. Alles sehr cool, sehr beeindruckend und sehr lehrreich. Gerne wieder.