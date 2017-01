Habt ihr Interesse an einer Nintendo Switch und wollte eure alten Spiele sowie Zubehör verkaufen? GameStop bietet euch für kurze Zeit doppelte Ankaufspreise bei der Vorbestellung von Artikeln rund um die Nintendo Switch.

Solltet ihr eine Nintendo Switch ins Auge gefasst haben, dann bietet euch GameStop eine spezielle Aktion. Wenn ihr die neue Konsole, ein Spiel oder Zubehör am 13. oder 14. Januar vorbestellt, dann erhaltet ihr an diesen Tagen für eure alten Spiele aller Plattformen sowie auch Zubehör den doppelten Ankaufspreis. Diese Aktion ist in allen GameStop-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gültig.

Die Nintendo Switch ist ein Hybrid und kann sowohl stationär sowie als Handheld genutzt werden. Weitere Informationen über die Konsole gibt Nintendo in einem Livestream am 13. Januar bekannt. Dieser kann um 5:00 Uhr deutscher Zeit auf dem Twitch-Kanal von Nintendo verfolgt werden.