Das letzte Wochenende der XMAS-Deals von Gamesplanet hat begonnen. Ein weiteres Mal stehen euch viele PC-Spiele zum kleinen Preis zur Verfügung.

Die letzte Schnäppchen-Welle startet am 16. Dezember und endet am 18. Dezember um 23:59 Uhr. In diesem Zeitraum könnt ihr euch über 120 PC-Spiele mit Rabatten von bis zu 87% sichern. Unter den vergünstigten Titeln befinden sich zum Beispiel:

Die Angebote gelten für die jeweilige Download-Version. Alle rabattierten Spiele findet ihr bei Gamesplanet.