Die Jungs und Mädels von Gamesplanet möchten euch am Wochenende mal wieder etwas Gutes tun und haben kurzerhand eine fette Rabatt-Aktion gestartet.

Euch erwarten unter anderem folgende Angebote bei Gamesplanet:

Bei den Angeboten handelt es sich jeweils um die PC-Version des Spiels als Download Key.

Mit The Executioner steht ein weiterer DLC zu The Evil Within in den Startlöchern; der Trailer versorgt euch mit ersten Spielszenen.