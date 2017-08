In gut einer Woche geht sie wieder los: die Gamescom in Köln. Damit ihr wisst, was euch erwartet, haben wir euch diese Liste mit allen großen Publishern zusammengestellt und der Spiele, die sie voraussichtlich zeigen. Wir haben dabei alles einfließen lassen, was wir bis jetzt wissen, das eine oder andere ist aber noch Spekulation. Also steinigt uns bitte nicht, wenn ein paar Spiele letztlich doch nicht vor Ort sein werden. Und so manche Überraschung dürfte es sicherlich auch geben.

Sony

Detroit: Become Human

Gran Turismo Sport

Knack 2

The Inpatient (Until Dawn VR Prequel)

Diverse PlayStation-VR- und PlayLink-Titel

Microsoft

Xbox One X

Forza Motorsport 7

State of Decay 2

Sea of Thieves

Cuphead

Age of Empires HD

Crackdown 3

Nintendo

Fire Emblem Warriors

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Metroid: Samus Returns

Monster Hunter Stories

Pokémon Tekken DX

Splatoon 2

Super Mario Odyssey

Xenoblade Chronicles 2

SNES Mini

Electronic Arts

Star Wars: Battlefront 2

Battlefield 1: In the Name of the Tsar

FIFA 18

NHL 18

NBA Live 18

Fe

Need for Speed: Payback

Ubisoft