Nachdem die Spiele-Releases im letzten Monat etwas rar gesät waren und allenfalls das überragende God of War herausstach, geht es im Mai wieder Schlag auf Schlag: Mit Detroit: Become Human erhält die Playstation 4 erneut einen aufsehenerregenden Exklusivtitel, während Microsoft auf der Xbox mit dem Open-World-Zombie-Epos State of Decay 2 dagegen hält. Doch auch mit Dark Souls Remastered, Donkey Kong Country, Pillars of Eternity 2 und Conan Exiles erhält nahezu jede Zielgruppe ihr passendes Spiel.

3. Mai

A Total War Saga: Thrones of Britannia (PC)

Thrones of Britannia wird ein eigenständiges Spin-off der erfolgreichen Strategieserie. Die ungewöhnliche Bezeichnung „A Total War Saga“ deutet es an: Hierbei handelt es sich nicht um ein neues Kapitel der Hauptreihe mit ihren episch angelegten Schlachten, sondern um einen Ableger, der in kleineren Dimensionen denkt „mit starkem Fokus auf einem kürzeren Abschnitt der jeweiligen Epoche und Geschichte“, wie es die Entwickler ausdrücken.

A Total War Saga: Thrones of Britannia - Land of Hope Trailer Der Trailer stellt euch das Setting des Strategiespiels näher vor.

4. Mai

Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Switch)

Nach Spielen wie Pokémon Tekken und Bayonetta 2 ist Donkey Kong Country: Tropical Freeze ein weiteres Kapitel aus der Kategorie: fantastische Spiele, die aufgrund der geringen Verbreitung der Wii U nur leider kaum jemand gespielt hat, jetzt aber auf der Switch nachgeholt werden können. Wer Jump'n'Runs mag kommt um dieses nahezu perfekte Exemplar seiner Gattung nicht herum. Das Spiel "quillt über vor Abwechslungsreichtum, toller Grafik, schöner Musik und perfektem Level-Design", hieß es entsprechend in unserem Donkey Kong Country: Tropical Freeze Test.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Gameplay Trailer Nintendo zeigt aus dem Switch-Debüt von Donkey Kong neue Spielszenen.

8. Mai

Conan Exiles (PS4, Xbox One, PC)

Lange Zeit kannte man es nur als das „Pimmelspiel“, das deswegen für Aufsehen sorgte, weil man im Charaktereditor sogar die Penislänge seiner Spielfigur einstellen kann. Mittlerweile wissen wir: Conan Exiles hat sehr viel mehr zu bieten. Man kann nämlich auch die Größe der Brüste einstellen. Aber mal ernsthaft: Conan Exiles von den Age-of-Conan-Machern Funcom verspricht brachiale Action und ausgefuchstes Survival-Gameplay in der rauen Fantasy-Welt der Romanvorlage. Wir sind sehr gespannt.

Nackt in der Wildnis - Event-Bericht aus Oslo zu Conan Exiles Felix hat sich in Norwegen das Survival-Abenteuer Conan Exiles angeschaut.

Pillars of Eternity 2: Deadfire (PC, Mac)

Pillars of Eternity war vor drei Jahren eine glorreiche Rückkehr zu den Wurzeln traditionsreicher Rollenspielklassiker wie Baldur's Gate und Icewind Dale. Seitdem sind weitere Trittbrettfahrer auf den Retro-Zug aufgesprungen, etwa Torment: Tides of Numenera und vor allem das alles überragende Divinity: Original Sin 2. Pillars of Eternity 2: Deadfire möchte mit einem vielfältigeren Charaktersystem und einem eigenen Schiff für die Party den Anschluss kriegen. Was es sonst noch zu wissen gibt, haben wir ausführlich in unserer Pillars of Eternity 2 Preview aufgeführt.

Pillars of Eternity II: Deadfire - Gameplay Reveal Trailer Obsidian Entertainment hat in einem neuen Trailer nun erstes Gameplay des RPG-Sequels Pillars of Eternity II: Deadfire präsentiert.

Destiny 2: Warmind / Kriegsgeist (PC, PS4, Xbox One)

Zum Release hätte der Hype um Destiny 2 kaum größer sein können, mittlerweile haben ihm aber die meisten Spieler wieder den Rücken zugekehrt. Neue Inhalte müssen kommen, und die gibt es mit der nächsten Erweiterung Warmind bzw. auf Deutsch „Kriegsgeist“. Sie setzt die Story des Hüters fort und führt euch zu den polaren Eiskappen des Mars. Mal schauen, wie viele Spieler der DLC ins Spiel zurücklocken kann.

Destiny 2 - Warmind Reveal Trailer Bungie hat die neuen Endgame-Inhalte Warmind für Detiny 2 offiziell enthüllt.

10. Mai

Laser League (PS4, Xbox One, PC)

Es sieht aus wie Tron und spielt sich auch so ähnlich wie eine Mischung aus dem Kultfilm und dem Spieleklassiker Centipede. Klingt verrückt? Ist es irgendwie auch, und genau deswegen prophezeien manche dem Multiplayer-Funsport die nächste große E-Sport-Sensation. Ob das nicht etwas hochgegriffen ist? Werden wir schon bald sehen ...

Laser League - Release Date Trailer Das futuristische Sportspiel Laser League hat mit dem 10.05.2018 nun einen Release-Termin erhalten.

