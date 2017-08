Die siebte Staffel von "Game of Thrones" ist vorbei und die Wartezeit bis zur achten und letzten Staffel der TV-Serie könnte durchaus lange, nämlich bis 2019, ausfallen. Da kommt ein neuer Spieletitel zum Zeitvertreib gerade recht. Einen solchen hat nun Warner Bros. mit Game of Thrones: Conquest angekündigt.

Wer auf ein vollwertiges PC- oder Konsolenspiel hoffte, wird aber zunächst etwas enttäuscht sein. Nachdem zuletzt die Hoffnungen auf ein Game of Thrones von Bethesda zerstört wurden, handelt es sich bauch bei Game of Thrones: Conquest "nur" um ein Mobile-Spiel für iOS und Android.

Während Warner Bros. Interactive Entertainment zusammen mit HBO Global Licensing als Publisher kooperiert und damit die offizielle Serienlizenz an Bord hat, zeichnet Turbine für die Entwicklung verantwortlich. Hinter Game of Thrones: Conquest verbirgt sich demnach ein MMO-Strategiespiel, das euch an die Spitze eures eigenen, mächtigen Hauses in Westeros stellt. Ziel ist es, die gefährliche politische Landschaft erfolgreich zu beherrschen und den Eisernen Thron für euch zu beanspruchen.

Im Spielverlauf bekommt ihr bekannte Serien-Gesichter wie Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister und Jon Schnee zu Gesicht. Die Veröffentlichung soll später in diesem Jahr via App Store und Google Play erfolgen. Registrierungen werden aber bereits ab heute auf der offiziellen Webseite unter gotconquest.com entgegen genommen. Wer sich vorab registriert, erhält exklusiv das Bundle "Prepare for War", das exklusive Trainingsausrüstung der Nachtwache beinhaltet. Außerdem sind auch Gold und Ressourcen für den Kampf um den Eisernen Thron an Bord.

Und was gilt es im Spiel zu tun? Ihr müsst eigene Armeen aufstellen oder auch eure Räte anweisen, Gegner von innen heraus zu sabotieren. In PvP-Schlachten müsst ihr eure Häuser gegeneinander verteidigen und auch strategische Bündnisse gilt es einzugehen, um über die Sieben Königslande herrschen zu können.