Bislang ist noch recht wenig bekannt, was das neueste Projekt der Dark-Souls-Macher von From Software betrifft. Das könnte sich auf der näher rückenden E3 in Los Angeles nun aber schlagartig ändern.

Während der The Game Awards 2017 war das neueste Projekt von From Software, dem Entwicklerstudio hinter der erfolgreichen Dark-Souls-Reihe, durch einen Teaser-Clip angekündigt worden. Dieser offenbarte aber dann doch ziemlich wenige Details, so dass der Titel bisher immer noch ein großes Mysterium ist. Sogar der Name ist unklar, wenngleich im Netz als potentieller Spieltitel Shadows Die Twice kursiert - ein Text, der im angesprochenen Debüt-Trailer zu sehen war.

Ob dieser Name tatsächlich stimmt und was es mit dem Titel sonst noch so auf sich hat, das könnte sich nun aber schon in den kommenden Wochen klären. Denn gerüchteweise wird das neue Spiel von From Software einen "großen Auftritt" auf der diesjährigen E3 2018 in Los Angeles haben. Das behauptet zumindest der Nutzer Omnipotent bzw. OmipotentComponent, Community-Mitglied des für gewöhnlich recht zuverlässigen Gaming-Forums ResetEra. Dort werden gemeinhin auch die Quellen weitestgehend verifiziert, eine einhundertprozentige Sicherheit gibt es für dieses Gerücht natürlich aber noch nicht.

Der gleiche Nutzer hatte das Projekt bereits im Dezember 2017 zutreffend angesprochen und dabei auch behauptet, dass es sich beim vermeintlichen Shadows Die Twice "zu 200% nicht um Bloodeborne 2" handelt, um das sich ja auch schon länger Gerüchte ranken. Das ResetEra-Forum jedenfalls hat Omnipotent zumindest als dazu in der Lage identifiziert, derartige Infos in Erfahrung bringen zu können.

Die Vermutung ist nun, dass das neue Spiel der Dark-Souls-Macher jetzt einen großen Auftritt in einer der wichtigen Pressekonferenz haben wird, doch auf welcher? Das könnte am Ende die große Überraschung sein.