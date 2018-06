Kennt ihr noch Metal Wolf Chaos? Dabei handelt es sich um einen echten Klassiker aus dem Hause von From Software, den Machern von Dark Souls. Genau dieser Titel könnte nun womöglich ein Comeback geben.

Auch Devolver Digital wird in diesem Jahr wieder eine (vermutlich abgedrehte) Pressekonferenz anlässlich der E3 2018 abhalten und könnte dann mit einer besonderen Ankündigung überraschen. Darauf lässt ein Tweet des Publishers schließen.

Über Twitter ließ man un ein Teaser-Bild vom Stapel, das ein aus Metal Wolf Chaos bekanntes Siegel zeigt. Das Spiel war von den Dark-Souls-Machern von From Software ursprünglich im Jahr 2004 für die originale Xbox erschienen. Der Third-Person-Shooter könnte also ein Comeback feiern und auf der E3-Konferenz von Devolver Digital am 11. Juni angekündigt werden.

Handlungstechnisch muss sich US-Präsident Michael Wilson im Spiel mit einem Bürgerkrieg auseinandersetzen, wobei er es auch mit den Streitkräften von Vize-Präsident Richard Hawk zu tun bekommt. Im Kampf setzt er einen mächtigen Anzug namens "Metal Wolf" ein.

Es handelt sich übrigens nicht um den ersten Teaser zu Metal Wolf Chaos, denn bereits 2016 setzte Devolver Digital einen Tweet ab, der auf eine Neuauflage schließen ließ.