Friday the 13th: The Game

Im Multiplayer-Modus des Action-Horrorspiels Friday the 13th: The Game hat Jason Voorhees bereits zahlreiche Camper ins Jenseits befördert. Der Singleplayer-Modus muss noch nachgeliefert werden und wie jetzt feststeht, wird er ohne Story erscheinen.

Wie der Entwickler Gun Media nun öffentlich gemacht hat, wird der Singleplayer-Modus von Friday the 13th: The Game keine klassische Handlung haben. Die Filme der Vorlage seien laut Gun Media nicht für ihre jeweilige Geschichte bekannt. Im Fokus würden Jason, seine Opfer, überwältigende Morde sowie die hin und wieder auftauchende Brust stehen. Das will Gun Media entsprechend umsetzen.

Im Singleplayer-Modus wird es, ähnlich wie bei Hitman, Challenges geben. Der Auftrag kann zum Beispiel lauten, alle Camper zu töten, jemanden zuerst zu töten oder ein Opfer auf eine bestimmte Art und Weise oder mit einer vorgegebenen Waffe zu erledigen. Nachdem der Singleplayer-Modus für den Sommer angekündigt wurde, hat Gun Media ihn verschoben. Jetzt soll er im Winter kommen. Einen Release-Termin gibt es nicht.

Am 26. Mai 2017 wurde Friday the 13th: The Game für den PC, die PS4 und die Xbox One veröffentlicht. Zuvor wurde die Kickstarter-Kampagne von Friday the 13th: The Game erfolgreich beendet. Anfang September hat ein DLC neue Kostüme in das Action-Horrorspiel gebracht. Unter der News ist ein Trailer dazu zu finden.