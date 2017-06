Nach Forza Horizon 3 im vergangenen Jahr kehrt die Motorsport-Auskopplung in diesem Jahr zurück - und wird natürlich auch von Hause aus Unterstützung für Xbox One X mitbringen.

Für die offizielle Ankündigung haben sich Turn 10 Studios und Microsoft mit dem deutschen Autobauer Porsche zusammengetan und den brandneuen Porsche 911 GT2 RS im Rahmen der E3-Pressekonferenz vorgestellt. Der Sportwagen aus Zuffenhausen wird dann natürlich auch im Spiel zur Auswahl stehen.

Forza Motorsport 7 erscheint am 03. Oktober für Xbox One und Windows 10. Auf der einen Monat später erscheinenden, neuen Xbox One X unterstützt das Rennspiel native 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde.

Forza Motorsport 7 - E3 2017 Announcement Trailer Microsoft hat mit Forza Motorsport 7 ein erstes mit der Xbox One X kompatibles neues Spiel angekündigt.

.

Alle Spiele von der Microsoft-PK: Übersicht: Forza 7, Assassin's Creed: Origins, Anthem und und und ...