Star Wars: Battlefront 2, Mordor: Schatten des Krieges und jetzt Forza Horizon 7. Lootboxen haben im vergangenen Jahr die Gemüter erregt. So stark, dass sich sogar weltweit Regierungen mit dem Thema auseinandersetzten. Jetzt entfernt auch der Xbox-Racer das unliebsame Feature.

Dass Lootboxen Spieler 2017 verärgert haben, wäre eine Untertreibung. Doch all die Aufmerksamkeit für das Thema trägt nun nach und nach Früchte. Immer weniger Entwickler trauen sich, das Feature in ihre Games zu integrieren. Einige der populärsten Vertreter haben bis jetzt derartige Systeme, die mit Glücksspiel in Verbindung gebracht werden, entfernt. Der aktuellste Kandidat ist Forza Motorsport 7. Die Turn 10 Studios haben in einem neuen Blog-Eintrag veröffentlicht, dessen größte Neuigkeit sich auf dieses Thema bezog.

Später im Jahr möchte der Entwickler die Lootboxen vollständig aus dem Spiel entfernen. Außerdem sollen die Token, die es in Forza Motorsport 7 gab, nicht in Forza Horizon 4 zum Einsatz kommen, welches noch 2018 erscheint. Wortwörtlich heißt es in dem Blog-Eintrag:

"Der Kern der Diskussion innerhalb des Temas drehte sich um die Prize Crates. Obwohl wir nie Geld für diese Boxen in Forza Motorsport 7 verlangt haben, reichte ihre bloße Anwesenheit, die Kontroverse weiter anzuheizen. Aus dem überwältigenden Feedback ließ sich entnehmen, dass sie sich fehl am Platze anfühlen. Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, Prize Crates komplette aus Forza Motorsport 7 zu streichen."

Bis es soweit ist, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Turn 10 begründet die Wartezeit bis Winter damit, dass die Lootboxen auf komplexe Art und Weise in das Spiel eingefügt wurden. Die Entfernung benötige dementsprechend mehr Zeit.