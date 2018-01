Im September 2016 wurde Forza Horizon 3 für PC und Xbox One veröffentlicht. Nun hat der Racer ein neues Update auf der Heimkonsole spendiert bekommen, welches für bestimmte Spieler ein cooles Technik-Upgrade mit sich bringt.

Seit der Ankündigung und dem Release der leistungsstärkeren Xbox One X wurden zahlreiche Titel für die Heimkonsole optimiert bzw. für eine künftige Optimierung bestätigt. Eines dieser Spiele ist Forza Horizon 3, das ebenfalls spezielle Features auf der Xbox One X erhalten soll. Jetzt hat Microsoft endlich Nägel mit Köpfen gemacht, was dieses Thema betrifft.

Ab 19:00 Uhr am heutigen Abend soll ein frisches Update zu Forza Horizo 3 auf der Xbox One zur Verfügung gestellt werden. Das Rennspiel hatte zuvor bereits HDR unterstützt und zudem die auf der Xbox One mögliche Maximalauflösung von 1080p ausgereizt. Jetzt schafft das Spiel - und das ist die heutige Neuheit - technisch auch eine native 4K-Auflösung. Voraussetzung: Ihr seid Inhaber einer leistungsstärkeren Xbox One X.

Im Übrigen bekommen Spieler aber noch weitere visuelle Upgrades spendiert, darunter verbesserte Autoreflexionen, bessere Schattenauflösungen, eine optimierte Texturqualität von Straßen und Terrain sowie ein höheres Detaillevel sowie Sichtweite auf die Entfernung. Die beiden veröffentlichten Erweiterungen, "Blizzard Mountain" und "Hot Wheels", sollten zudem nun schneller laden, dann der leistungsstärkeren CPU sowie des RAM in der Xbox One X. Da man sich insgesamt vornehmlich auf das Aussehen des Spiels konzentriert hat, solltet ihr aber nicht erwarten, dass die Framerate gravierend über 30 fps geht.