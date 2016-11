Das Rennspiel Forza Horizon 3 erhält regelmäßig neue DLC-Inhalte mit frischen Karossen. Darüber hinaus wird der Titel aber auch anderweitige Erweiterungen erhalten.

In einem neuen Newsbeitrag via Xbox Wire hat sich Microsoft nun nicht nur zum Alpinestars Car Pack zum Spiel geäußert, das wieder sieben neue Karossen mit sich bringt. Am Ende des Beitrags kommt man auch auf die erste waschechte Erweiterung zum Spiel zu sprechen, die Teil des Season Pass ist.

Mit dem aus "Game of Thrones" bekannten, markanten Worten "Winter is coming" und einem passenden Teaser-Bild gibt man schon einmal preis, dass ihr euch im Add-on auf winterliche Straßenbedingungen freuen dürft. Diese werden natürlich alles andere als ideal sein und eine durchaus andere Spielerfahrung mit sich bringen. Die Erweiterung ist für "später in diesem Jahr" geplant, weitere Details folgen.