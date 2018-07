Epic Games werkelt weiter fleißig am Erfolgstitel Fortnite und hat mittlerweile den Starttermin für die fünfte Season bekannt gegeben. Außerdem gibt es anlässlich des Independence Day neue Gegenstände zu erwerben.

Die vierte Staffel von Fortnite: Battle Royale neigt sich langsam ihrem Ende entgegen, aber für Fans des Online-Actionspiels ist das kein Grund sich zu grämen: Der Start von Season 5 ist bereits um die Ecke. Wie Epic Games mittlerweile bestätigt hat, startet diese dann einen Tag nach dem Ende von Season 4 bereits am 12. Juli 2018 um 04:00 Uhr ET; bei uns wird es dann 10:00 Uhr sein.

Zu den Änderungen, welche die neue Season mit sich bringen wird, ist bislang noch herzlich wenig bekannt. Wie gewohnt wird die neue Staffel aber wieder durch Server-Wartungsarbeiten eingeläutet, so dass Fortnite zum genannten Termin für ein bis zwei Stunden nicht erreichbar sein wird. Anschließend lässt sich das Update auf Version 5.0 dann direkt herunterladen und ihr könnt samt Neuerungen loslegen. Auch einen Battle Pass mit zahlreichen kosmetischen Gegenständen, die sich freischalten lassen, wird es höchstwahrscheinlich wieder geben.

Indes wird auch der heutige amerikanische Unabhängigkeitstag in Fortnite gefeiert. So bietet Epic Games aus diesem Anlass nun neue Skins an. Den Fireworks Team Leader könnt ihr euch für 1.500 V-Bucks sichern, ansonsten gibt es noch den Star-Spangled Ranger und den Trooper jeweils für 800 V-Bucks zu kaufen.