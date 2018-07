Season 5 in Fortnite steht bevor: Am 12. Juli geht es los. Ein erster Teaser tauchte heute auf – und gibt den Spielern große Rätsel auf.

Mit dem Ende der vierten Staffel ist noch lange nicht Schluss in Fortnite: Battle Royale. Bereits am 12. Juli um 10 Uhr deutscher Zeit soll Season 5 an den Start gehen. Natürlich fragen sich die Spieler, was sie darin erwarten könnte. Heute gab Epic Games einen ersten Teaser preis, doch der sorgt für noch mehr Fragezeichen.

Via Twitter postete der Hersteller und Entwickler ein erstes Bild, das allem Anschein nach auf Inhalte der kommenden Season hindeutet:

3 days until Season 5... pic.twitter.com/5xEDOBri1F — Fortnite (@FortniteGame) 9. Juli 2018

"Nur noch drei Tage bis Staffel 5", so heißt es im Text – soweit, so klar. Doch Rätsel gibt das Bild der gezeigten Katze auf. Die Spekulationen im Reddit des Spiels vermuten dahinter mehrheitlich die ägyptische Katzengöttin Bastet oder Kitsune, mythische japanische Füchse.

Was es auch sein mag, vor dem 12. Juli und dem damit verbundenen Start der neuen Staffel werden wir es wohl nicht erfahren. Das nötigt Fortnite-Spielern zwar etwas Geduld ab, doch Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Außerdem können sie sich bis dahin die Zeit mit dem Playground-Modus vertreiben, der am besagten 12. Juli erstmal offline geht.