Mit Fortnite: Battle Royale hat Epic Games ja voll ins Schwarze getroffen und läuft im Battle-Royale-Genre teilweise sogar PUBG den Rang ab. Die zahlreichen Spieler müssen allerdings vorerst hart sein, wenn es um neue Inhalte geht, denn solche sind in wichtigen Bereichen vorerst nicht geplant.

Genau genommen ist Fortnite: Battle Royale dank des Free-to-Play-Modells mit mehr als 40 Millionen Downloads derzeit der größte Vertreter des Battle-Royale-Genres, auch wenn PUBG weiter den klangvolleren Namen und mehr simultane Spieler verzeichnet. Die zahlreichen Fans von Fortnite müssen aber stark sein, wenn es um neue substantielle Inhalte geht, denn solche sind seitens Epic Games mitunter derzeit nicht geplant.

Konkret geht es dabei vor allen Dingen um eine neue Karte sowie auch neue Fahrzeuge für den Battle-Royale-Titel; in beiden Bereichen wird es bis auf Weiteres aber nichts zu vermelden geben, wie die Entwickler nun bestätigten. Das mag für viele Spieler von Fortnite: Battle Royale nun zunächst enttäuschend sein, allerdings will sich Epic Games eben zunächst darauf konzentrieren, die aktuelle Karte weiter zu verbessern.

Als Nächstes ist ja ein großes Karten-Update geplant, das die Map um fünf neue Locations erweitert; eine zweite Map für das Spiel ist zwar für die Zukunft nicht gänzlich ausgeschlossen, bleibt aber bis auf Weiteres eben kein Thema.

Was die Fahrzeuge betrifft, so habe Epic das Gefühl, dass diese schlicht nicht notwendig sind für die Fortnite-Spielerfahrung. Die Reisezeiten auf der Karte seien überschaubar und Spieler könnten schnell dorthin gelangen, wohin sie wollen, so Lead Systems Designer Eric Williamson. Wenn man zukünftig also über Fahrzeuge sprechen wird, dann nur, wenn diese auch eine einzigartige Spielfunktion einbringen und Spieler nicht nur von Punkt A nach B befördern. In Arbeit ist aber auch an dieser Front zunächst einmal nichts.