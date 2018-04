Der Erfolg von Fortnite führt auch dazu, dass viele Spieler auf der Switch eine Umsetzung des Titels für ihre Plattform fordern. Ihre Flehen könnte bald erhört werden und womöglich gibt es dann sogar exklusive Inhalte.

Epic Games hat zwar bekräftigt, dass man Fortnite "hoffentlich" auch auf die Switch bringen könne, blieb über die Absichtserklärung hinaus bislang aber eine konkrete Ankündigung schuldig. Das könnte sich aber schon bald ändern, zumindest wenn man aktuellen Gerüchten Glauben schenken mag.

Der Twitter-Nutzer LeakyPandy hat nun nämlich einige vermeintliche Infos vom Stapel gelassen, ohne dabei aber eine Quelle zu nennen. Insgesamt erscheinen die geleakten Infos aber alles andere als unwahrscheinlich.

Demnach wird Fortnite auf der Switch sowohl den Modus Save the World als auch Battle Royale beinhalten. Die offizielle Ankündigung soll im Rahmen der E3-Präsentation von Nintendo erfolgen. Der Battle-Royale-Modus wird keine größeren Änderungen gegenüber den anderen unterstützten Plattformen aufweisen und folglich auch Cross-Plattform-Play unterstützen; spezifische Plattformen werden in diesem Zusammenhang aber nicht genannt, so dass abzuwarten bleibt, ob dies auch für die PS4 gilt. Schließlich zeigte sich Sony diesbezüglich in der Vergangenheit nicht gerade offen.

Im Save-the-World-Modus soll es auf der Switch auch einen lokalen Koop-Modus zwischen mehreren Switch-Konsolen geben. Darüber hinaus sollen eben auch exklusive Inhalte enthalten sein, die auf bekannten Nintendo-Marken basieren. LeakyPandy weist selbst aber darauf hin, dass es sich dabei gegenwärtig noch um Gerüchte handelt und die offizielle Bestätigung abzuwarten bleibt. Wir halten euch natürlich über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.