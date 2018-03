Exploit: Tragt so viele Waffen, wie ihr wollt

Ein neuer Exploit in Fortnite lässt euch so viele Waffen wie ihr wollt tragen. Epic arbeitet bereits an Gegenmaßnahmen.

Spieler haben in Fortnite einen neuen Exploit entdeckt, der euch keine Limitierung beim Tragen von Waffen auferlegt. Lange dürfte das aber nicht so bleiben, denn Entwickler Epic ist sich der Problematik bereits bewusst und arbeitet schon daran, den Exploit zu patchen.

Der Exploit funktioniert wie folgt: Ihr füllt euer Inventar, legt eine Waffe ab, lasst euch von einer Boogie-Bombe treffen. Noch während ihr tanzt, hebt ihr die Waffe wieder auf. Anschließend solltet ihr jede zusätzliche Knarre aufheben könnt, die euch gefällt. Beweise für diese Lücke tauchten zuerst auf Reddit auf. Der Entwickler reagierte darauf nur erstaunt mit: "(0_0) - on it. Thanks!" Wir raten allerdings davon ab, den Exploit noch auszunutzen, da die Chance besteht, dass ihr deswegen gebant werdet.

Epic wird den Patch mit Sicherheit bald verteilen, schließlich hängt das gesamte Balancing von Fortnite daran, dass Spieler nur eine bestimmte Zahl an Waffen, Granaten und Heilgegenständen tragen können. Der Exploit stört dieses Gleichgewicht empfindlich.

Unlängst wurde Fortnite auch für Mobile Devices angekündigt. Ein Release-Termin steht allerdings noch nicht fest.