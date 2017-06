Kurz vor der E3 meldet sich im Vorfeld Epic Games noch einmal zu Wort. Im Gepäck hat man dabei den Early-Access-Starttermin von Fortnite.

Seit geraumer Zeit werkelt Epic Games am Action-Aufbauspiel Fortnite, das aus der Third-Person-Perspektive gezockt wird. Dieses befand sich bis dato für den PC in der Mache, heute kündigte man neben einem Termin aber auch eine PS4- und Xbox-One-Umsetzung an.

Für alle drei Plattformen sowie auch den Mac soll der Titel ab 25. Juli 2017 per kostenpflichtigem Early Access zu haben sein. Registrierungen und Vorbestellungen sind ab sofort über die offizielle Webseite unter www.fortnite.com möglich. Im Spiel errichtet ihr im Team große Festungen und kämpft anschließend gegen Monsterhorden. Dabei können Gegenstände hergestellt und die Welten geplündert werden. So soll kein Match dem anderen gleichen.

Mit dem Gründerpaket sichert ihr euch Zugang zur Early-Access-Saison und erhaltet Zugriff auf exklusive Spiel-Events, die noch in diesem Jahr stattfinden. Zudem warten viele Extras wie Helden, Beute, Waffen und Boosts. Vorbesteller des Gründerpakets dürfen außerdem schon vier Tage früher am 21. Juli 2017 durchstarten und bekommen zudem das Waffenpaket "Meister des Sturms". Gearbox Publishing wird den Titel von Epic Games für Konsolen in den Einzelhandel bringen.