Was oft vergessen wird: Vor dem Release des Battle-Royale-Ablegers war Fortnite einst ein kostenpflichtiger reiner PvE-Titel. Dieser ließ sich unter anderem per Founder's Pack samt exklusiver Skins erwerben - und diese kommen nun endlich in den Battle-Royale-Modus.

Der PvE-Modus Fortnite: Save the World war seit jeher kostenpflichtig und seit dem 25. Juli des vergangenen Jahres im Rahmen eines Founder's Pack zu erwerben. Dieses Paket beinhaltete auch zwei exklusive Skins, die ihren Weg nun endlich in den später kostenlos veröffentlichten Battle-Royale-Modus finden.

Als Epic Games Fortnite: Battle Royale im September 2017 veröffentlichte, versprach man Käufern eines Founder's Pack auch, dass die enthaltenen exklusiven Skins auch in diesem Spielmodus Verwendung finden sollten. Seither war es darum aber eher ruhig geworden und Käufer eines Gründerpakets mussten sich gedulden und beharrlich warten.

Nach fast einem Jahr des Wartens setzt Epic Games den Plan nun endlich in die Tat um: Im kommenden Update auf Version 5.10 werden die Skins aus dem Founder's Pack von Fortnite: Save the World nun endlich auch für Käufer im Battle-Royale-Modus einsetzbar sein. Bei den zwei Outfits handelt es sich um das legendäre Warpaint-Kostüm sowie den Rose-Team-Leader-Skin.

Der Patch auf Version 5.10 wird darüber hinaus auch eine neue SMG und eine weitere Änderung an Slurp Juice mit sich bringen. Einen offiziellen Release-Termin für den Patch gibt es bisher aber noch nicht.