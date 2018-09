Epic Games hat am Wochenende anlässlich der PAX West in den USA die nächsten neuen Inhalte für den Erfolgstitel Fortnite bestätigt. Im Battle-Royale-Modus wartet demnach mit "Getaway" wieder ein neuer LTM auf euch!

Im Rahmen eines neuen Events namens "High Stakes" bekommt ihr in Fortnite: Battle Royale in Kürze wieder einen neuen zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodus spendiert. Der neue LTM wird demnach "Getaway" heißen und Epic Games hat diesbezüglich nun weitere Details bekannt gegeben.

In "Getaway" treten Squads bestehend aus vier Spielern gegeneinander an. Zusammen mit euren Teamkameraden müsst ihr einen von vier Safes erobern, die auf der Karte platziert sind. In jedem Safe findet ihr einen Llama-Juwel, den ihr anschließend entnehmen und zu eurem Van zurückbringen müsst, um die Flucht zu ergreifen - daher auch der Name des Spielmodus. Die ersten vier Teams, die das schaffen, gehen als Sieger vom Platz.

Daneben gibt es in "High Stakes" auch ein neues Wild Card Outfit, das im Item-Store erworben werden kann. Das neue Outfit bringt auch vier freischaltbare neue Kopfstile mit unterschiedlichen Maskendesigns mit sich. Und mit dem neuen Gegenstand Grappler dürft ihr euch künftig im Batman-Style durch die Karte navigieren.

Das Event soll bald starten und weitere Details zum genauen Zeitraum folgen in Kürze.