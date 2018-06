Es gilt nach vielen, vielen Gerüchten und vermeintlichen Beweisen im Vorfeld der E3 als sicher, dass Nintendo morgen eine Switch-Umsetzung von Fortnite ankündigt. Ein neues Gerücht deutet sogar auf einen sehr zeitnahen Release hin ...

Bestätigt: Fortnite ab heute für Switch (12.06.2018 - 18:12 Uhr)

In der Nintendo-Direct-Ausgabe zur E3 2018 hat Nintendo das gestrige Gerücht offiziell bestätigt: Fortnite ist nach vielen Leaks offiziell für die Switch angekündigt worden und steht auch ab sofort via eShop kostenlos zum Download zur Verfügung.

---

Gerücht: Switch-Release schon morgen? (11.06.2018 - 20:35 Uhr)

Kündigt Nintendo morgen zusammen mit Epic Games Fortnite nicht nur für die Switch an, sondern veröffentlicht den Kassenschlager direkt für die Nintendo-Konsole? Ein neues Gerücht deutet genau darauf hin.

Der Dataminer Simon Aarons hat mit seinen Tools in den Untiefen des Nintendo eShop herumgestöbert und will fündig geworden sein. Herausgekommen ist ein Screenshot, der einen Produkteintrag für Fortnite auf der Switch zeigt - mit einem Release am morgigen 12. Juni 2018.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, dann fällt der Download mit 2044 MB überschaubar aus. Die geringere Größe - falls der Screenshot echt ist - könnte auf abgespeckte Grafiken und/oder Inhalte hindeuten, damit Fortnite auf der Hybrid-Konsole vernünftig läuft. Diese ist schließlich technisch schwächer als PS4 und Xbox One.

Die Switch-Version könnte damit eher mit der im März veröffentlichten iOS-Fassung des Titels vergleichbar sein. Die offizielle Bestätigung des Termins steht natürlich noch aus, doch spätestens morgen dürften wir mehr wissen, wenn Nintendo sein E3-Briefing um 18:00 Uhr abhält.