Kämpfen, bis nur noch einer übrig ist. Epic Games spielt mit dem Gedanken, die Spielerzahl in Fortnite zu verdoppeln.

Für Fortnite: Battle Royale läuft es momentan wie geschmiert. Trotzdem ruht sich Entwickler Epic nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern macht sich Gedanken, wohin es den Shooter in Zukunft führen könnte. In einemm Interview mit dem offiziellen PlayStation Magazin brachte Lead Designer Eric Williamson z um Ausdruck, dass er Interesse daran hätte, die 100 Mann starken Partien noch auszuweiten. Matches jenseits der 200 Spieler fände er durchaus spannend:

"Eine Frage, mit der wir uns beschäftigen ist, ob es sinn voll ist, mehr als 100 Spieler zuzulassen? Ich denke, bei solchen Dingen muss man sehr viele technische Überlegungen berücksichtigen. Ich persönlich finde die Idee trotzdem klasse und würde es gerne ausprobieren. In der nahen Zukunft wird an der Front zwar nichts passieren, aber wer weiß, was danach kommt?"

Sieht so aus, als wäre vorerst also noch nichts Konkretes geplant. Das ist allerdings nicht die einzige Überlegung, die derzeit bei Epic im Raum steht. Man rede viel darüber, wie man PvE- und PvP-Elemente von Fortnite verbinden könne. Allerdings stecke dahinter eine sehr große Herausforderung, da die beiden Spielmodi sich gravierend unterscheiden würden. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass das Spiel frisch gehalten werden muss, da gerade das Battle-Royale-Segment derzeit hart umkämpft ist.