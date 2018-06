Schon länger ranken sich Gerüchte um eine Switch-Version von Epics Erfolgstitel Fortnite; diese dürfte nun wirklich endgültig auf der E3 vorgestellt werden.

Nachdem es schon länger entsprechende Spekulationen gab, sorgte zuletzt ein vermeintlicher E3-Plan für den Nintendo-Stand im Netz für Aufsehen, denn dort wurde unter anderem auch Fortnite für die Switch aufgeführt. Hat es noch eines Beweises für die Existenz einer solchen Fassung gebraucht, dann dürfte dieser nun wohl vorliegen.

Noch vor der offiziellen Ankündigung hat das Spiel für die Switch nun nämlich in Korea eine Alterseinstufung erhalten. So hat das Korean Game Rating Board zuletzt Fortnite für die Switch unter die Lup genommen.

Unklar war noch, in welchem Umfang das Spiel für die Switch erscheint, denn neben dem populären Battle-Royale-Part gibt es eben auch den klassischen PvE-Part Save the World. Zumindest Letzterer dürfte auf jeden Fall auf der Nintendo-Plattform vertreten sein, denn in der Beschreibung der Einstufung ist vom Ressourcensammeln ebenso zu lesen wie vom Basenbau - Features von Save the World und weniger des Battle-Royale-Teils. Ob auch der Battle-Royale-Ableger direkt erscheint, später folgt oder der Switch vorbehalten bleibt, ist nicht bekannt. Auf der E3 dürfte in Kürze Klarheit herrschen.