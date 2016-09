Ubisoft startet mit For Honor eine komplett neue Franchise und hat unlängst bereits eine erste geschlossene Alpha-Testphase abgehalten. Diesbezüglich gibt es nun erste Statistiken.

Ubisoft dürfte mit der Closed Alpha zu For Honor durchaus zufrieden gewesen sein, denn diese ist durchaus vielversprechend. Von Hunderttausenden, die teilgenommen haben, ist da die Rede. Es sei der größte geschlossene Alphatest gewesen, den Ubisoft jemals abgehalten hat; kein schlechter Wert also für eine neue IP.

Die Alpha-Teilnehmer haben im Durchschnitt 4 Stunden und 38 Minuten im Spiel verbracht. Mehr als ein Drittel der Teilnehmer hat mindestens an drei der vier Tage der Testphase gezockt. Während der Alpha war For Honor der am zweithäufigsten angesehene Titel bei Twitch.tv und hat damit temporär unter anderem auch World of WarCraft oder Dota 2 überflügelt.

5.577.000 Exekutionen und 89.603.900 besiegte Krieger sind weitere Statistiken der Closed Alpha; in jeder Sekunde der Testphase wurden damit 16 Charaktere exekutiert und 259 Krieger getötet. Die durchschnittliche Wartezeit beim Matchmaking mit nur 20 Sekunden recht gering aus, auf Konsolen war außerdem die Ausfallzeit sehr gering, denn die Alpha war 99,95 Prozent der Zeit verfügbar.

Auch die Nachfrage nach der Beta ist bereits groß und liegt rund 40 Prozent über der üblichen Beta-Nachfrage bei Ubisoft-Games. Die Vollversion soll ab dem 14. Februar 2017 erhältlich sein.