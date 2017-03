Ubisofts Kampfspiel For Honor war zum Verkaufsstart äußerst populär, doch mittlerweile scheinen die Spielerzahlen bereits stark nachzulassen.

Die verschiedenen Beta-Testphasen von For Honor zählten im Vorfeld des Release des Actionspiels zu den bislang populärsten von Ubisoft und auch der Launch der Vollversion Mitte Februar ging durchaus erfolgreich über die Bühne. Deutlich wurde das anhand der Zahlen bei Steam, wo der Titel zu den zehn am häufigsten gespielten Games und annähernd 46.000 Spieler zählte. Mittlerweile hat das Interesse aber spürbar nachgelassen.

Wie Githyp berichtet, wird das vor allen Dingen auch anhand der PC-Gamer bei Steam deutlich. Der oben genannte Wert ging bereits eine Woche nach dem Release auf rund 21.000 aktive Spieler zurück, noch einmal eine Woche später fanden sich pro Tag dann bereits nur noch 15.000 aktive Gamer.

Am vergangenen Samstag fanden sich im Schnitt 17.000 Spieler auf Steam, doch im Vergleich zum Launch ist trotzdem ein klarer Abwärtstrend zu verspüren. Dieser sei laut der Seite in etwa mit dem zu verzeichnen, den auch The Division nach dem Release erfuhr. Zwar werden auch Server-Probleme mit dem Rückgang in Verbindung bringen, allerdings spielt sicherlich auch eine gewichtige Rolle, dass For Honor ein komplexeres Spiel ist, als es auf den ersten Blick schien.

Githyp jedenfalls prognostiziert bereits jetzt, dass bis zum zweiten Monat nach dem Release rund 90 Prozent der Steam-Spieler For Honor den Rücken kehren könnten. Auch dieses Schicksal teilte einst The Division.