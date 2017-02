Soviele Spieler zog die Beta-Testphase an

For Honor

Am Wochenende fand noch einmal eine Beta-Testphase im Kampfspiel For Honor statt, ehe dieses ab dem heutigen Valentinstag offiziell als Vollversion erhältlich ist. Nun hat Ubisoft diesbezüglich einige Statistiken veröffentlicht.

Pünktlich zum Release der Vollversion von For Honor hat Ubisoft heute auch einige Statistiken zum Betatest am Wochenende veröffentlicht. Demnach haben an der Testphase mehr als sechs Millionen Spieler teilgenommen und sich das Actionspiel angesehen.

Diese Spieleranzahl habe sich insgesamt über zwei Milliarden Stunden auf dem PC sowie den Konsolen eingeloggt und im Spiel verbracht. Gleichzeitig handelte es sich um die bislang größte PC-Beta in der Geschichte des französischen Unternehmens. Über 1,8 Millionen Teilnehmer fanden sich allein auf dieser Plattform.

Im "Krieg der Fraktionen" gingen während der Beta die Ritter als Sieger-Fraktion hervor.