Das Actionspiel For Honor wird ja auch mit passender Musik unterlegt. Wenn ihr diese auch außerhalb des Ubisoft-Titels genießen wollt, dann habt ihr nun die Möglichkeit dazu.

Via Sumthing Else Music Works wurde der Soundtrack nun auf CD sowie auch in digitaler Form verfügbar gemacht. Das Unternehmen gilt als Branchenführer wenn es darum geht, Videospiel-Soundtracks zu lizenzieren und zu veröffentlichen.

Interessierte können sich das gute Stück über den hauseigenen Store des Anbieters sichern. Das komplette digitale Album schlägt derzeit mit 9,99 Dollar zu Buche. Der Soundtrack wurde von Saunder Jurriaans und Danny Bensi ("The OA") komponiert. Zu den einzelnen Stücken zählen beispielsweise "To the Gate" oder "Wolves Among Sheep". Wer nur einzelne Songs haben möchte, kann diese auch individuell für 0,99 Dollar erwerben. Zum oben genannten Preis im Rahmen des Albums erhaltet ihr insgesamt 20 Tracks.