For Honor

Ubisoft werkelt weiter an For Honor, weil das Actionspiel einfach weiterhin erfolgreich unterwegs ist. Spieler dürfen sich ab morgen nun über einen neuen Modus freuen.

Um die Spieler weiter bei der Stange zu halten, veröffentlicht Ubisoft regelmäßig neue Inhalte für das Online-Actionspiel For Honor. Im Rahmen eines kostenlosen Updates erhält am morgigen Donnerstag, den 19. April 2018, nun ein neuer Spielmodus Einzug. Dabei handelt es sich um einen frischen Trainingsmodus, der sich sowohl an neue Spieler als auch Veteranen richtet.

Im neuen Trainings-Feature erwarten euch allerhand verschiedene Prüfungen, die einerseits Einsteiger mit den grundlegenden Bewegungen sowie den Grundtechniken vertraut machen, andererseits auch fortgeschrittene Techniken für erfahrene Spieler vermitteln. In der Trainingsarena können Fortgeschrittene ihre Kampfkünste perfektionieren und ihre Trainingserfahrung gleichermaßen individualisieren, indem sie gezielt den Kampf gegen bestimmte Helden und Move-Sets trainieren.

Im Update außerdem enthalten sind Trainings-Medien, eine spielinterne Bibliothek mit Tutorials und Videos zu Spielmodi. Der Patch ist Teil der weiter andauernden Season 5 namens "Zeitalter der Wölfe".