Es ist inzwischen eine Tradition. Zu Beginn eines jeden neuen Jahres zeigt Publisher Focus Home Interactive auf seiner Hausmesse in Paris sämtliche Titel, die gerade in Arbeit sind. Wir waren erneut eingeladen und konnten uns einen umfassenden Überblick verschaffen. Mit dabei waren viele bekannte Titel wie Vampyr, Call of Cthulhu oder Styx. Es gab jedoch auch einige Neuankündigungen. Wir fassen für euch unsere Eindrücke zu jedem Titel kurz zusammen. Über The Surge lest ihr mehr in unserer ausführlichen Preview.

Das Entwicklerstudio Asobo arbeitet an einem Titel, in dem Ratten eine wichtige Rolle spielen. In A Plague Tale: Innocence werdet ihr in das französische Königreich des Jahres 1349 entführt, in dem die Geschwister Amicia und Hugo ums Überleben kämpfen. Die Umgebung wird von einer Rattenplage heimgesucht. Eure Aufgabe ist es, den Nagern nicht zum Opfer zu fallen. Mithilfe von Lichtquellen könnt ihr die Ratten aufhalten. Drum herum entsteht ein Puzzle-Action-Adventure, das vor allem die Beziehung zwischen Amicia und Hugo in den Vordergrund stellen soll. Als Inspirationsquellen dienen den Entwicklern Titel wie The Last of Us oder Brothers: A Tale of Two Sons.