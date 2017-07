Five Nights at Freddy's

Die populäre Horror-Serie Five Nights at Freddy's wird wohl erst einmal eine längere Pause einlegen.

Scott Cawthon, der Schöpfer der Serie, teilte auf Steam mit, er habe alle Arbeiten am inzwischen sechsten Teil eingestellt, um sich vorerst auf sein Privatleben und andere Projekte konzentrieren zu können.

"Über den letzten Monat habe ich Hinweise auf ein neues Spiel gegeben; und es ist wahr, dass ich an einem gearbeitet habe (nennt es FNaF 6, wenn ihr wollt)", so Cawthon. "Aber nachdem ich mich Tag für Tag dazu zwingen musste, weiter daran zu arbeiten, habe ich etwas realisiert- ich will einfach nicht daran arbeiten."

Dass der Texaner erstmal eine Pause gebrauchen kann, ist durchaus nachvollziehbar, schließlich hat er seit 2013 insgesamt fünf Teile von Five Nights at Freddy's veröffentlicht. Der Druck, mit den immer höheren Erwartungen an die Serie Schritt halten zu müssen, habe dazu geführt, dass er andere Dinge vernachlässigt habe, so Cawthon: "Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, und wieder Freude an der Entwicklung von Spielen haben."