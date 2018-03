Kurzinfo

Wenn in Japan etwas zum Klassiker erklärt wird, dann aber richtig. Das erste Kapitel des Originalmangas namens „Hokuto no Ken" ist fast 28 Jahre alt und trotzdem beliebt wie eh und je. Neben einer episch langen Animeserie, qualitativ stark schwankenden Verfilmungen und diversen Spin-offs erscheinen seit den 1980ern regelmäßig Umsetzungen für die heimischen Konsolen. Die mittlerweile 21. Ausgabe ist eines der ganz wenigen „Fist of the North Star"-Spiele, das auch Nicht-Japaner zu sehen bekommen.